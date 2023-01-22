Вывозить сельхозживотных временно запретили в Костанайской области

Коровы. Иллюстративное фото: pexels.com

В Костанайской области временно запретили вывозить сельскохозяйственных животных, передает Управление ветеринарии акимата региона на своей официальной странице в Instagram.

В ведомстве заявили, что в связи с введением в обязательные ветеринарно-профилактические мероприятия вакцинации сельскохозяйственных животных против ящура Всемирной организацией здоровья животных приостановлен официальный статус Костанайской области как зоны свободной от ящура без вакцинации.

"Для того, чтобы восстановить официальный статус Костанайской области уже как зоны свободной от ящура с вакцинацией, временно запрещен вывоз сельскохозяйственных животных с территории Костанайской области в Юго-Восточные области (Восточно-Казахстанская, Кызылординская, Туркестанская, Жамбылская, Алматинская области, области Жетысу и Абай, города Алматы и Шымкент)", – говорится в сообщении.

В управлении отметили, что вывоз запрещен независимо от цели вывоза: продажа, откорм, разведение, убой.

Согласно информации на сайте World animal health, ящур – тяжелое, высококонтагиозное вирусное заболевание домашнего скота. Болезнь поражает крупный рогатый скот, свиней, овец, коз и других парнокопытных жвачных животных. Ящур характеризуется лихорадкой и волдырями на языке и губах, во рту, на сосках и между копытами. Болезнь вызывает серьезные потери продуктивности, и хотя большинство пораженных животных выздоравливают, болезнь часто оставляет их ослабленными и истощенными.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006273-vyvozit-selhozzhivotnyh-vremenno-zapretili-v-kostanayskoy-oblasti/