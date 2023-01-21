Движение на перекрестке в районе ботсада в Астане временно перекрыли

Дорожное движение. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Движение на перекрестке проспектов Туран и Улы дала в Астане временно перекрыли из-за прорыва воды. Два автобусных маршрута временно изменят направление, сообщает City Transportation Systems в Instagram.

"По причине прорыва воды на перекрестке проспекта Туран и проспекта Улы дала перекрыто движение для транспорта. Транспорт, в том числе маршруты № 26 и 40, временно курсируют по проспекту Туран - улице Бухар жырау - проспекту Кабанбай батыра - проспекту Улы дала", – говорится в сообщении.

Сейчас из-за большого наплыва трафика на улице Бухар жырау наблюдаются дорожные заторы, которые приводят к срыву расписания движения маршрутов № 26 и 40.

Астанчан и гостей столицы просят заранее учесть эти моменты при планировании маршрута.

Движение маршрута №40. Фото: instagram.com/cts_kz

Движение маршрута №26. Фото: instagram.com/cts_kz

Напомним, недавно в Сети появилось видео с треснувшим "Горбатым мостом" в Астане. Автор ролика заявил, что на путепроводе снова расходятся швы. Видео прокомментировали в столичном акимате.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006242-dvizhenie-na-perekrestke-v-rayone-botsada-v-astane-vremenno-perekryli/