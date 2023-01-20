"Мог бы полететь в космос": врач рассказал о состоянии сердца Назарбаева

Юрий Пя. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Директор по хирургии и науке НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя рассказал о состоянии сердца Нурсултана Назарбаева, отметив, что он "мог бы отправиться в космос", передает корреспондент NUR.KZ.

"Я могу в шутку сказать, что когда-то мы с ним беседовали - я сказал, что хотел бы побывать в космосе, но я хотел бы с ним полететь, потому что состояние его сердца настолько великолепно, что он мог бы полететь в космос", – рассказал врач.

Он подчеркнул, что Назарбаев чувствует себя хорошо.

Напомним, сегодня сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце.

Сегодня же состоялся брифинг с участием доктора Пя, на котором он сообщил о том, как себя чувствует первый президент и насколько серьезной была его операция.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006176-mog-by-poletet-v-kosmos-vrach-rasskazal-o-sostoyanii-serdtsa-nazarbaeva/