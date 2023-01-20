Подробности проведенной Назарбаеву операции рассказал кардиохирург

Нурсултан Назарбаев. Фото: кадр телеканала "Хабар"

Директор по хирургии и науке НАО "Национальный научный кардиохирургический центр" Юрий Пя рассказал о состоянии Нурсултана Назарбаева, которому сегодня провели операцию на сердце. Доктор выступил на брифинге в Астане, передает корреспондент NUR.KZ.

Так, по словам Юрия Пя, он уже долгое время является консультантом Нурсултана Назарбаева.

"Процедура, которая была проведена сегодня, была запланирована еще в прошлом году. Мы решили в силу его занятости и состояния здоровья провести ее сегодня. Есть вопросы чисто медицинские. Что касается диагноза и состояния - является достоянием самого пациента. Не все пациенты хотят, чтобы их состояние освещали в СМИ. Они имеют на это право", – сообщил врач.

Он отметил, что понимает интерес общества к состоянию здоровья Нурсултана Абишевича.

"То, что сегодня произошло - плановая процедура, она прошла успешно. Я считаю, что нам, медицинской общественности, есть чем гордиться. Есть возможность показать гражданам Казахстана, что есть доверие к отечественной медицине", – сообщил он.

Юрий Пя. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Юрий Пя отметил, что относится к пациенту как к самому близкому человеку, как если бы запланировал диагностику близкому человеку. И такими пациентами для него являются любые люди, кто переступит порог центра.

"Перед каждым пациентом я волнуюсь, переживаю, потому что человек доверяет свою жизнь тебе. Важно не выйти за рамки своих возможностей", – добавил врач.

Он также рассказал о текущем состоянии первого президента.

"Я могу в шутку сказать, что когда-то мы с ним беседовали, я сказал, что хотел бы побывать в космосе, но я хотел бы с ним полететь, потому что состояние его сердца настолько великолепно, что он мог бы полететь в космос", – поделился Пя.

Национальный научный кардиохирургический центр. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Он добавил, что процедура длилась около 2,5 часов, а решение по выписке Назарбаева из больницы будет приниматься коллегиально с теми врачами, кто принимал участие в операции. Юрий Пя подчеркнул, что процедура является рядовой и лечебно-диагностической, выполняясь через минимальные доступы.

"Это интеграционное вмешательство. О деталях я бы не хотел говорить, я могу сказать, что сердце как работало самостоятельно, так и работает, и будет работать еще долгое время. Я скажу, что обошлось без кардиостимулятора", – рассказал врач.

Доктор сообщил, что нет никакой связи между посещением центра Алтаем Кульгиновым (вице-премьер, до недавнего времени - аким Астаны) накануне - с ним обсуждалось развитие кардиохирургической клиники и центра в рамках системы здравоохранения.

Также он добавил, что никто из родственников не присутствует, так как это стерильные условия.

По словам Юрия Пя, то, что произошло сегодня - лишь стечение обстоятельств и не следствие стресса. Операция была проведена сегодня только из-за графика жизни и работы пациента.

Национальный научный кардиохирургический центр. Фото: NUR.KZ / Алена Бутенко

Кроме того, рядом с Назарбаевым находится лечащий врач и дежурный. Пя также добавил, что VIP-условий в палате нет, "так как каждый пациент в центре - VIP". Помимо этого, по словам доктора, за такие операции не платит ни один гражданин Казахстана.

"Да, процедура дорогостоящая с точки зрения финансов, но слава Богу, что у нас есть возможность обеспечить это гражданам Казахстана. Нурсултан Абишевич наблюдается у нас с момента открытия клиники. Не потому, что у него сердце болит, а потому, что человек должен проходить чекап (систематический мониторинг состояния здоровья - прим. ред.), это не связано с возрастом.

Обычно для каждого пациента в первые часы после процедуры мы оберегаем его от стрессовых мероприятий", – рассказал врач.

Он добавил, что горд за всю команду и коллектив.

Напомним, сегодня сообщалось, что первый президент Казахстана Нурсултан Назарбаев госпитализирован в одну из столичных клиник - он перенес операцию на сердце.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2006168-podrobnosti-o-provedennoy-nazarbaevu-operatsii-rasskazal-kardiohirurg/