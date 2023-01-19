В партии "Ақ жол" решили исключить мажилисмена, поддержавшего вторжение России в Украину

Азамат Абильдаев. Фото: parlam.kz

Депутата мажилиса Азамата Абильдаева исключили из партии "Ақ жол", об этом сообщается на официальном сайте партии. Ранее мажилисмен заявил, что поддерживает вторжение России в Украину.

Так, в официальном сообщении говорится о том, что сегодня в Астане прошел пленум национального совета Демократической партии "Ақ жол".

Члены нацсовета подчеркнули, что слова Азамата Абильдаева, поддержавшего вторжение России в Украину, противоречат позиции партии, а также нарушают партийную и депутатскую этику.

В "Ақ жол" подчеркнули, что партия "уважает и поддерживает территориальную независимость и целостность нашей республики и других дружественных государств".

Кроме того, было принято решение не только исключить Азамата Абильдаева из партии, но и направлено в ЦИК письмо о прекращении его депутатского мандата.

Напомним, ранее депутат сообщил в интервью изданию "Азаттык", что поддерживает президента России Владимира Путина и его внешнюю политику, а войну называет "специальной военной операцией".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005963-podderzhavshego-vtorzhenie-rossii-v-ukrainu-mazhilismena-isklyuchili-iz-partii-aq-zhol/