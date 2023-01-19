Уголовное дело в отношении Рамиля Мухоряпова закрыли

Рамиль Мухоряпов. Фото: taulik.kz

Уголовное дело в отношении основателя и совладельца Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова закрыли. Об этом корреспонденту NUR.KZ сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы.

"Департамент полиции города Алматы сообщает, что Следственным Управлением ДП города Алматы осуществлялось досудебное расследование в рамках уголовного дела, зарегистрированного по части 1 статьи 174 УК РК.

По результатам досудебного расследования органом уголовного преследования принято процессуальное решение о прекращении уголовного дела за отсутствием состава уголовного правонарушения в порядке пункта 2 части 1 статьи 35 УПК РК. Прокуратура города Алматы с принятым процессуальным решением согласилась", – сообщили в Департаменте полиции.

Напомним, скандал вокруг основателя и совладельца Chocofamily Holding Рамиля Мухоряпова разгорелся в октябре 2022 года. Казахстанцам не понравилось высказывание бизнесмена о казахском языке - Мухоряпов назвал "каким-то проявлением национализма" ситуации, когда казахстанцы отвечают на казахском языке на вопрос, заданный на русском языке.

К слову, сразу же после шумихи в Сети Мухоряпов извинился и признал, что его высказывания были резкими.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005927-ugolovnoe-delo-v-otnoshenii-ramilya-muhoryapova-zakryli/