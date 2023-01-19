Плюсовую температуру обещают синоптики в одном из мегаполисов Казахстана

Погода. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Солнечную погоду без осадков прогнозируют синоптики в мегаполисах Казахстана. В Шымкенте температура поднимется выше нуля градусов, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В Алматы ожидается переменная облачность. Немного потеплеет: столбики термометров покажут -3...-5 градусов днем. При этом в мегаполисе ожидается практически безветренная погода – 0-5 м/с.

В Астане сегодня осадков не ожидается. Астанчан ждет солнечная погода. Днем температура воздуха будет сохраняться на уровне -12...-14 градусов. Синоптики пообещали почти безветренную погоду в столице - 0-5 м/с.

В Шымкенте прогнозируется солнечный день. Днем в городе будет наблюдаться температура воздуха в районе -1...+1 градуса. Скорость ветра будет находиться на уровне 3-8 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005896-plyusovuyu-temperaturu-obeschayut-sinoptiki-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/