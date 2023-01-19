Алматинцы отметили Крещение нырянием в прорубь, несмотря на морозы (фото, видео)

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Жители Алматы искупались в проруби и купелях, установленных в храмах города - так горожане отметили православный праздник Крещение Господне. Несмотря на сильные морозы, которые стояли совсем недавно в мегаполисе, алматинцы смело окунаются в ледяную воду, передает корреспондент NUR.KZ.

Места для купания организованы в разных районах Алматы: в Крестовоздвиженском храме, храме Христа Спасителя, при Свято-Никольском соборе, в Богоявленском приходе, в Успенском храме в Первомайке, а также в храме великомученицы Параскевы, в Иверско-Серафимовском женском монастыре, в Благовещенском храме и Покровско-Всехсвятском приходе.

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Церковь. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Так, в озере близ Крестовоздвиженского храма, расположенного в микрорайоне Карасу Алатауского района, традиционно прорубили несколько купелей. Прихожане стали собираться еще вечером 18 января, чтобы окунуться в прорубь.

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Рядом расположены мужские и женские обогреваемые раздевалки, а к проруби ведет деревянный помост, который своевременно стараются очищать ото льда, дабы никто не поскользнулся и не получил травм.

Несмотря на холод, прихожане покорно ждут своей очереди и пребывают в хорошем настроении.

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В обязательном порядке на местах купания дежурят сотрудники ДЧС. Ранее на брифинге на площадке РСК замначальника Управления Гражданской обороны ДЧС Алматы Ануар Юсупов сообщал, что категорически запрещено купаться в неустановленных местах и выходить на лед, если в нем есть какие-то трещины, пробоины.

Кроме того, запрещено употреблять алкоголь перед проведением обряда. Спасатели советуют перед омовением разогреть тело - сделать разминку или пробежку. Ну а тем, кто страдает хроническими заболеваниями или имеет противопоказания к купанию в холодной воде, лучше отказаться от обряда.

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

После купания спасатели советуют растереть тело полотенцем и сразу же надеть теплую одежду, выпить горячий чай. На случай непредвиденных ситуаций совместно со спасателями дежурят и медики скорой помощи.

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Крещение. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Буклет. Фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

К слову, Протоиерей, руководитель отдела по связям с общественностью Православной Церкви Казахстана Александр Суворов отметил, что купание на Крещение не очищает грехи, "поскольку это древняя благочестивая традиция".

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005839-almatintsy-otmetili-kreschenie-nyryaniem-v-prorub-nesmotrya-na-morozy-foto/