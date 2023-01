Почему Казахстан оказался в конце рейтинга лучших стран для туризма, объяснили специалисты

Аэропорт. Иллюстративное фото: pexels.com

Американский журнал U.S. News & World Report составил рейтинг лучших стран для туризма, в который вошли 85 государств. Казахстан оказался предпоследним. Почему так произошло, объяснили специалисты АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" на своем официальном сайте.

Как отметили специалисты Kazakh Tourism, данный рейтинг был составлен U.S. News и отображает лучшие страны мира, где обязательным критерием является вхождение в такие топы, как ТОП-100 стран по ВВП, прямым иностранным инвестициям, доходам от международного туризма или прибытий туристов с 2016 по 2020 год на основе данных Всемирного банка.

"При этом U.S. News Best Countries оценивает страны не только по туризму, а также по качеству жизни, предпринимательству, гибкости, социальной ответственности, культуре, открытости бизнесу и так далее. Туризм представлен только в сегменте "приключения", который имеет 5% удельного веса в общей оценке", – подчеркнули в нацкомпании.

При этом, по словам экспертов, включение Казахстана в этот список уже можно характеризовать как положительный сигнал.

Сообщается, что этот рейтинг был основан на опросных данных всего 18 тыс. человек из 36 стран мира, которые дали оценку по 73 критериям.

"Важно отметить, что в рейтинге по категории "приключения", оценены такие критерии, как дружелюбность, развлечения, благоприятный климат, живописность, сексуальность, что не может отражать полную картину туризма", – добавили в Kazakh Tourism.

Как объяснили в нацкомпании, Казахстан для оценки индустрии туризма ориентируется на глобальный Индекс развития путешествий и туризма Всемирного экономического форума, который публикуется раз в два года.

В 2021 году Казахстан в этом индексе занял 66-е место из 117 стран.

При этом по ценовой конкурентоспособности наша страна занимает 1-е место, по сезонности международных прибытий – 26-е место, по интересу к культурным достопримечательностям – 37-е место, а по продолжительности пребывания зарубежных туристов – 52-е место.

Помимо этого, Казахстан ежегодно отмечается в различных международных рейтингах по туризму.

"Например, по версии в 2020 году Lonely Planet наша страна стала лучшей в номинации "Лучшее размещение туристов", в этом же году вошла в ТОП-5 выбора британских путешественников, New York Times отметил Казахстан за лучшую пиар-кампанию по туризму.

В 2021 году The Guardian вручил Казахстану номинацию "The best places to visit", Le Figaro включила в "Recommended to visit in 2021", ролик "Imagine Travelstan" победил в 14th ART&TUR International Tourism Film Festival.

В 2022 году The Telegraph отметил Алматы, как топ дестинацию для бюджетного отдыха, Казахстан отмечен и в авторитетном Conde Nast Traveler", – перечислили эксперты.

Отметим, что АО "Национальная компания "Kazakh Tourism" было основано в 2017 году и является дочерней компанией Министерства культуры и спорта РК. Такие данные приводятся на официальном сайте организации.

Компания обеспечивает всестороннее и целостное позиционирование страны как на международном, так и на внутреннем рынке туризма.

Kazakh Tourism уделяет особое внимание маркетингу и продвижению страны, привлечению инвестиций в туризм и реализации Государственной программе развития туризма до 2025 года.

