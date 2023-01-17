"VIP-казашка" осталась без Land Cruiser Prado после очередного скандального видео

Девушка за рулем авто. Кадр из видео: Telegram/egovpress

Автоледи из Каскелена вновь "засветилась" в скандальной истории. Девушка, игнорируя ПДД, заявила в прямом эфире, что управляет машиной без страховки. В ДП Алматинской области отреагировали на ее действия, передает корреспондент NUR.KZ.

Очередное скандальное видео с участием автоледи, которую прозвали "VIP-казашкой", появилось в Сети. На кадрах девушка управляет автомобилем и одновременно производит видеозапись в прямом эфире. Она сообщила, что катается на машине без страховки.

В ДП Алматинской области отреагировали на ролик. В ведомстве пояснили, что в действиях водителя усмотрены нарушения по нескольким статьям административного законодательства. 16 января автоледи задержали и оштрафовали.

"Сотрудниками УП Карасайского района были проведены розыскные работы, по результатам которых нарушавшая ПДД автор видео 2001 года рождения была установлена и задержана.

В порядке ч.2 ст.591 (Пользование водителем при управлении ТС телефоном либо радиостанцией) и ч.2 ст.230 (Нарушение законодательства РК об обязательном страховании) КоАП РК в отношении девушки составлены административные протоколы с наложением взыскания в виде штрафа в размере 20 МРП (69 тыс. тенге). Принадлежащая ей Toyota Land Cruiser Prado водворена на штрафстоянку", - сообщили в пресс-службе ДП Алматинской области.

Отметим, что в соответствии с ч.2 ст.591 КоАП РК, пользование водителем при управлении транспортным средством телефоном либо радиостанцией, совершенное повторно в течение года после наложения административного взыскания, влечет штраф в размере десяти месячных расчетных показателей.

Такое же наказание для физических лиц предусматривается ч.2 ст.230 КоАП РК за незаключение договора обязательного страхования.

Напомним, в ноябре 2022 года в Алматинской области разгорелся скандал вокруг молодой автоледи. Видео с ее участием появилось в Сети. На кадрах была запечатлена девушка, которая за рулем автомобиля неоднократно нарушала правила дорожного движения, игнорировала запрещающий сигнал светофора и останавливалась в неположенных местах.

"VIP-казашка, учительница в гимназии, живущая в Каскелене, имеет типа VIP-пропуск от МВД РК, продает водительские права, ездит по встречной полосе, пьяная садится за руль авто, паркуется на месте для инвалидов и катается без ГРНЗ", - отмечалось в соцсетях.

Полицейские ее установили и привлекли к ответственности. При этом в акимате Алматинской области заявили, что она не имеет никакого отношения к учреждениям образования. Позже девушка извинилась за свое поведение.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005633-vip-kazashka-ostalas-bez-land-cruiser-prado-posle-ocherednogo-skandalnogo-video/