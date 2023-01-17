"Больно видеть, что ребенок хочет ходить": жительница ВКО пытается поставить сына на ноги

Амир. Фото: из личного архива

2,5-летний Амир из Усть-Каменогорска - желанный ребенок. Его появление обрадовало всю семью, но появились и трудности: мальчику в 11 месяцев поставили диагноз "ДЦП". Родители не смирились с этим и стали усиленно заниматься с ребенком, чтобы поставить его на ноги, передает корреспондент NUR.KZ.

"Амир - очень желанный ребенок, его появление стало большой радостью в нашей семье. Беременность протекала идеально: не было токсикоза, отеков и каких-либо проблем. Врачи говорили, что ребенок здоров, никаких патологий нет", – вспоминает мама мальчика, Милена.

По ее словам, роды были сложными, ей экстренно сделали кесарево сечение. Родившийся малыш был слабоват, но это не уменьшало радости родителей. Однако самое трудное ждало впереди.

"Когда Амиру исполнилось три месяца, у нас появились подозрения, что что-то не так. Мы стали выяснять, так как задержка в развитии увеличивалась, и в 11 месяцев мы услышали страшный диагноз: ДЦП (детский церебральный паралич - прим. ред.). В этом же возрасте сын пережил первые судороги.

По сей день мы занимаемся реабилитацией нашего малыша, у него большой потенциал. Он ежедневно проходит через многое, большое количество препаратов, процедур и занятий. Самое тяжелое для нас - это бессонные ночи, боль и плач во сне у ребенка. Мне, как маме, очень больно каждый день видеть то, что твой ребенок хочет бежать, ходить, но не может.

Сейчас он уже научился ползать и вставать у опоры, но сидит Амир очень плохо - он любит ходить при поддержке и уже очень хочет ходить сам, но постоянно падает, когда встает. Я очень прошу оказать нам поддержку для того, чтобы мой сынок встал на ножки, побежал и стал здоровым. Но из-за постоянных курсов реабилитации и занятий, наши финансовые возможности исчерпаны. И мы просим помощи у земляков, у простых казахстанцев", – заключила Милена.

Прерывать лечение нельзя. На данный момент для курса требуется 1 560 000 тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005502-bolno-videt-chto-rebenok-hochet-hodit-zhitelnitsa-vko-pytaetsya-postavit-syna-na-nogi/