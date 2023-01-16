Слухи о платных центрах занятости прокомментировали в Минтруда

Центр занятости. Иллюстративное фото: facebook.com/cznalmaty

В Министерстве труда и социальной защиты населения опровергли распространившиеся в Сети слухи о том, что центры занятости станут платными, сообщается на портале StopFake.kz.

Отмечается, что в СМИ появились сообщения о том, что услуги центров занятости по всей стране вскоре станут платными. Якобы для безработных, обращающихся за помощью, уже разрабатывают специальную тарифную сетку. Фактчекеры подчеркнули, что это неправда.

В Минтруда прокомментировали распространившуюся информацию.

"Услуги центров занятости всегда оказывались населению на бесплатной основе и далее тоже будут оказываться бесплатно. В целях обеспечения более широкого охвата населения мерами содействия занятости предусматривается трансформация центров занятости. Одним из ее направлений станет внедрение тарифов на услуги центров занятости, которые будут влиять на заработную плату их работников, то есть оплата труда сотрудников центров занятости будет напрямую зависеть от количества трудоустроенных граждан. Речь идет о тарифной сетке зарплат сотрудников центров занятости, но никак не о каких-то тарифах для населения", — сообщил руководитель пресс-службы ведомства Александр Кононец.

В пресс-службе ведомства также добавили, что пилотная апробация трансформации начнется в текущем году в Астане, в Карагандинской и Туркестанской областях.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005499-sluhi-o-platnyh-tsentrah-zanyatosti-prokommentirovali-v-mintruda/