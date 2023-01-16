Тенниски, жилеты, кардиганы: как изменились требования к школьной форме в Казахстане

Школа. Иллюстративное фото: pexels.com

О том, каким изменениям подверглась школьная форма в Казахстане и что теперь можно надевать ученикам, рассказали во время брифинга на площадке РСК представители Управления образования Алматы, передает корреспондент NUR.KZ.

Как рассказали в управлении, школьники могут носить футболки поло, жилеты, а также кардиган и водолазку.

"Изменениями, которые вступили в силу, регламентировано, что допускается носить пиджак, жилет, брюки, рубашку парадную и повседневную, трикотажную кофту (кардиган), рубашку поло или тенниску. В зимний период - трикотажный жилет и водолазка", – рассказал Ильяс Уралбаев, и.о руководителя административно-правового отдела Управления образования города Алматы.

Так, 30 декабря вышел приказ министра просвещения, согласно которому были внесены изменения в требования к школьной форме. Они вступили в силу 5 января 2023 года.

Отмечается, что девочки могут носить брюки свободного кроя длиной, закрывающей щиколотки ног. Длина юбок не регламентирована, однако представители Управления отметили, что алматинские школьницы не носят слишком коротких или длинных юбок.

"Правилами регламентировано, что цвет, фасон и длина юбки определяются организацией среднего образования и общественным советом. Затем утверждаются протоколом школьного родительского собрания", – сообщил спикер.

Кроме того, в управлении напомнили, что если администрация школы вносит несуществующие требования, то родители могут обратиться с жалобой в Управление образования Алматы по номеру: +7 (727) 272 01 32.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005485-tenniski-zhilety-kardigany-kak-izmenilis-trebovaniya-k-shkolnoy-forme-v-kazahstane/