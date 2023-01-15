Драку в поезде Алматы – Мангистау прокомментировали в полиции

Поезд. Иллюстративное фото: pixabay.com

Видео драки в поезде Алматы – Мангистау обнаружили стражи порядка в социальных сетях. Полицейские прокомментировали данный инцидент, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Как оказалось, 30 декабря 2022 года сотрудниками линейного отдела полиции на станции Тараз по факту инцидента в пассажирском поезде сообщением Алматы - Мангистау между начальником поезда и 37-летним пассажиром начато досудебное расследование по части 1 статьи 389 уголовного кодекса РК "Самоуправство".

В полиции уточнили, что в настоящее время уголовное дело по территориальности расследуется линейным отделом полиции на станции Шымкент.

По результатам первоначальной проверки 37-летний пассажир привлечен к административной ответственности по статьям 204 "Торговля в общественном месте" и 434 "Мелкое хулиганство" КоАП РК, добавили стражи порядка.

Протокол за мелкое хулиганство составили и в отношении начальника поезда.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005410-draku-v-poezde-almaty-mangistau-prokommentirovali-v-politsii/