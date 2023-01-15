Избивали сверстниц: родителей несовершеннолетних девушек привлекли к ответственности в Алматы

Драка. Иллюстративное фото: Fred de Noyelle/Getty Images

Сразу два эпизода с избиением девушек выявили стражи порядка Алматы - родителей нарушительниц закона привлекли к ответственности, сообщается в новостном Telegram-канале МВД РК.

Оба выявленных эпизода имели место в Алатауском районе южной столицы. Кроме того, в обоих случаях фигурируют несовершеннолетние учащиеся одного из колледжей города.

Противоправные действия были выявлены в ходе мониторинга соцсетей.

В первом случае 15-летние участницы инцидента сообщили, что видео было снято в феврале 2022 года. Вину свою они полностью признали. В отношении матерей девушек составлены административные протоколы.

А второй инцидент произошел недавно, как отметили стражи порядка. Видео было снято 4 января текущего года в микрорайоне Улжан

В отношении родителей еще трех девушек, которые нанесли своей сверстнице телесные повреждения, были приняты аналогичные меры.

Участниц потасовок поставили на учет. Они будут находиться под контролем инспекторов ювенальной полиции.

Напомним, недавно в Жетысуской области произошел похожий случай с избиением.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005408-izbivali-sverstnits-roditeley-nesovershennoletnih-devushek-privlekli-k-otvetstvennosti-v-almaty/