Алматинцев предупредили о громких звуках, дыме и массовом скоплении людей

Кино. Иллюстративное фото: Bob Henry/UCG/Universal Images Group via Getty Images

Акимат Алматы обратился к жителям города из-за того, что в южной столице стартовали съемки художественного фильма. Горожан предупредили о громких звуках, дыме и массовом скоплении людей, передает корреспондент NUR.KZ.

Как пояснили в ведомстве, с 9 января и до начала февраля в Алматы на разных открытых локациях проходят съемки художественного фильма с применением дыма, пиротехнических средств, а также громких звуков и хлопков.

Также алматинцев предупредили, что некоторые съемки будут включать в себя сцены с большим количеством массовки.

"Съемочная группа обязалась оповестить жителей близлежащих к съемочным локациям домов за несколько дней до старта съемок, а также использовать информационные знаки непосредственно на самих локациях. В этой связи просим жителей и гостей города с пониманием отнестись к съемочному процессу", - призвали власти города алматинцев.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004799-almatintsev-predupredili-o-gromkih-zvukah-dyme-i-massovom-skoplenii-lyudey/