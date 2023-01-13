Астанчанин отправился искать лошадей в степь и пропал
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На днях житель столицы выехал в степь в поисках лошадей. Но спустя некоторое время сообщил родным, что заблудился из-за непогоды, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.
В степи астанчанин провел более двух суток. 11 января около 15:00 он выехал на автомобиле в поисках лошадей. А на следующий день, 12 января, сообщил родным, что заблудился. Родственники мужчины обратились за помощью в ОП Бурабайского РОП.
Оказалось, что астанчанин сбился с пути из-за метели, преодолев много километров. У него закончился бензин, мобильный телефон разрядился.
К счастью, пока работал сотовый, мужчина успел передать свое ориентировочное местоположение. Полицейские, спасатели, волонтеры и местные жители незамедлительно приступили к поискам пропавшего мужчины.
Спустя полутора суток после начала поисков астанчанин был найден сотрудниками Бурабайского РОП в 25 км от села Алкатерек в СКО живым и невредимым. Мужчина выразил искреннюю благодарность сотрудникам полиции и всем, кто принял участие в его спасении.
Действия, которые следует предпринять при пропаже человека, приводятся на сайте "Электронного правительства".
При пропаже человека необходимо первым делом сообщить в полицию, позвонив на номер 102 или лично в ближайшем отделении.
Информация, которую важно предоставить в полицию, следующая:
- личные данные пропавшего – имя, фамилия, отчество, возраст, цвет волос, особые приметы в виде родинок, шрамов или татуировок;
- сведения об обстоятельствах, при которых исчез человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005267-astanchanin-otpravilsya-iskat-loshadey-v-step-i-propal/