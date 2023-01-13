"Гнобят народ": как казахстанцы отреагировали на увеличение штрафа за мат в общественных местах

Люди. Иллюстративное фото: pexels.com

В этом году в Казахстане увеличат штраф за нецензурные выражения в общественном месте. Мнения жителей страны по данному поводу разделились, передает телеканал "Хабар 24".

Ранее на брифинге МВД сообщили об ужесточении административной ответственности за нецензурную лексику в общественных местах. Если сейчас на нарушителя налагается штраф в размере 5 МРП (17 250 тенге) или арест до 15 суток, то в новой редакции закона размер штрафа составит 20 МРП (69 тысяч тенге) либо арест от 5 до 30 суток.

Мнения жителей страны по данному поводу разделились. Кто-то считает, что ограничивать людей таким образом не стоит.

"Почему вообще гнобят народ? Ограничивают во всем. Везде камеры, везде штрафы. Беспредел же!" – возмутился один из жителей столицы.

Другие называют усиление наказания правильным шагом.

"Я считаю, что меры, которые принимаются, правильные. Потому что мы должны как-то влиять на общество, мы должны что-то делать. Конечно, я не говорю, что этим все решится и мы станем идеальными. Меры со стороны государства правильные", – поделилась мнением казахстанка.

"Сама стараюсь не употреблять нецензурную брань. У некоторых людей это привычка произносить слова-паразиты. Когда они вылетают, ты ничего с этим поделать не можешь. Я считаю, что нужно цену чуть снизить. Не 70 тысяч, а 15, как сейчас, это нормально", – говорит одна из опрошенных.

Адвокат Сергей Уткин высказался о мере негативно, потому что люди начнут доносить друг на друга в безобидных ситуациях. При этом некоторые из полицейских будут преследовать цель собрать как можно больше денег во время своего дежурства.

"На это я смотрю отрицательно, негативно. Не потому что я приветствую все эти хулиганские выходки, а потому что, на мой взгляд, это коррупционная норма. Вот смотрите, кто будет привлекать? Наряды полиции. Которых вызывают или которые сами что-то увидели или прохожие им сказали, что там вон.

А может, кто-то специально, знаете есть такие люди – доносчики. Может быть, даже почти безобидная ситуация была. Полицейские начинают докапываться. Цель какая у них? Привлечь к ответственности этого человека? Нет, так получилось, что у нас в основном все эти служивые люди, которые в нарядах ходят, основная цель – за время дежурства собрать как можно больше денег", – выразил мнение Уткин.

Тем временем в МВД поддерживают нововведение и считают, что мера позволит защитить конституционные права граждан.

"В настоящее время за мелкое хулиганство судом налагается штраф в размере 5 МРП либо арест до 15 суток. Поправки вводятся в действие по истечении 60 дней со дня первого официального опубликования. Предполагается, что принятые нормы позволят защитить конституционные права граждан на собственность, обеспечить правовое и культурное воспитание среди населения", – заявил замначальника управления КАП МВД РК Азамат Куримбаев.

Напомним, в МВД пояснили, как будут доказывают вину казахстанцев за мат в общественном месте и ответили на другие частые вопросы по данному нововведению.

Также мы писали, что в Казнете распространился фейк о том, что материться в общественном месте можно будет по абонементу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005198-gnobyat-narod-kak-kazahstantsy-otreagirovali-na-uvelichenie-shtrafa-za-mat-v-obschestvennyh-mestah/