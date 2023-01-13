Как будут доказывать вину казахстанцев за мат в общественном месте, рассказали в МВД

Полиция. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В этом году в Казахстане увеличат штраф за использование нецензурной лексики в общественных местах. В МВД ответили на частые вопросы о данном нововведении, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

Зампредседателя КАП МВД РК Ренат Зулхаиров отметил, что ответственность за нецензурную брань в нашем законодательстве существует уже не первый год. И оскорбление, то есть унижение чести и достоинства другого лица, выраженное в неприличной форме – это уголовный проступок, ответственность за совершение которого предусмотрена в виде штрафа до 100 МРП (306 тысяч тенге), либо исправительные или общественные работы до 120 часов.

"Нецензурная брань и другие действия, выражающие явное неуважение к лицам, состоящим с правонарушителем в семейно-бытовых отношениях, совершенные в жилище и не содержащие состав уголовного правонарушения, влечет административную ответственность по статье 73 Кодекса об административных правонарушениях, и предусматривает сейчас предупреждение либо арест до 5 суток", - сказал Зулхаиров.

Он пояснил, что мелкое хулиганство выражается в виде нецензурной брани в общественных местах, оскорбительного приставания к физическим лицам, осквернения зданий, иных сооружений, жилых помещений, мест общего пользования, имущества на транспорте и в иных общественных местах, и другие подобные действия, выражающие неуважение к окружающим, нарушающие общественный порядок и спокойствие физических лиц.

С этого года наказание за совершение мелкого хулиганства будет усилено.

"Допустим, в автобусе кто-нибудь позволит себе громко выражаться нецензурной бранью в присутствии детей, либо людей старшего поколения, то ответственность за это 17 250 тенге или арест до 10 суток. С 6 марта 2023 года за такие деяния будет предусмотрено наказание в виде 20 МРП (это 69 тысяч тенге) и арест от 5 до 15 суток", - говорит представитель МВД.

При этом по каждому случаю полицейские будут собирать доказательства - заявление граждан, показание свидетелей, видео или аудиофиксация самого правонарушения или даже заключение эксперта. Правовую оценку доказанности и наличия вины будет давать суд.

За мат в соцсетях будут штрафовать, если это было сделано с проявлением неуважения к окружающим и с целью нарушить спокойствие граждан. При этом отмечается, что к адмответственности могут привлечь за нецензурные выражения на любом языке.

Ранее в Казнете появился фейк о том, что материться в общественном месте можно будет по абонементу.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005190-kak-budut-dokazyvat-vinu-kazahstantsev-za-mat-v-obschestvennom-meste-rasskazali-v-mvd/