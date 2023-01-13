Подросток пропал в Туркестанской области. Его обнаружили в доме сестры в Алматы
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В Сарыагашский районный отдел полиции Туркестанской области обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже ее несовершеннолетнего сына. Вскоре подростка нашли в Алматы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.
Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что ее несовершеннолетний сын днем вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Стражи порядка зарегистрировали данный факт и приступили к необходимым мероприятиям.
Полицейские провели опрос очевидцев и прочесали близлежащие территории. Выявили круг друзей пропавшего, а также возможные места, куда мог пойти подросток.
В результате поисков, проводившихся днем и ночью, несовершеннолетнего подростка нашли в Алматы.
Выяснилось, что мальчик собирался отправиться домой к сестре в Алматы, однако родители не дали своего согласия, поэтому он уехал без их разрешения.
С родителями провели профилактическую беседу.
Отец подростка поблагодарил стражей порядка за их помощь.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005136-podrostok-propal-v-turkestanskoy-oblasti-ego-obnaruzhili-v-dome-sestry-v-almaty/