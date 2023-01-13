Подросток пропал в Туркестанской области. Его обнаружили в доме сестры в Алматы

Полицейский. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Сарыагашский районный отдел полиции Туркестанской области обратилась местная жительница, которая заявила о пропаже ее несовершеннолетнего сына. Вскоре подростка нашли в Алматы, сообщается на официальном медиапортале МВД Polisia.kz.

Обратившаяся в полицию женщина сообщила, что ее несовершеннолетний сын днем вышел из дома в неизвестном направлении и не вернулся. Стражи порядка зарегистрировали данный факт и приступили к необходимым мероприятиям.

Полицейские провели опрос очевидцев и прочесали близлежащие территории. Выявили круг друзей пропавшего, а также возможные места, куда мог пойти подросток.

В результате поисков, проводившихся днем и ночью, несовершеннолетнего подростка нашли в Алматы.

Выяснилось, что мальчик собирался отправиться домой к сестре в Алматы, однако родители не дали своего согласия, поэтому он уехал без их разрешения.

С родителями провели профилактическую беседу.

Отец подростка поблагодарил стражей порядка за их помощь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005136-podrostok-propal-v-turkestanskoy-oblasti-ego-obnaruzhili-v-dome-sestry-v-almaty/