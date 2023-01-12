Летучие мыши облюбовали многоэтажку в Алматы (видео)

Летучие мыши. Кадр из видео: телеканал "Хабар 24"

В одной из многоэтажек Алматы соседями жильцов стали летучие мыши. Причем зимуют в этом высотном здании рукокрылые уже не первый год. Но, по словам специалистов, бояться летучих мышей не стоит: для человека они безопасны, передает телеканал "Хабар 24".

Летучие мыши поселились в одной из алматинских многоэтажек уже несколько лет назад. Но живут в здании только зимой. Рукокрылые днем спят, свисая с проводов и дверных проемов, а в темное время суток активизируются.

"Особенно вечером начинают активно летать. Прямо через стену слышен их писк. Каким-то образом они попадают сюда", – рассказал жилец дома Эдуард Попов.

Экологи говорят, что новая урбанистика практически лишила летучих мышей своего ареала обитания. Поэтому они оказались среди людей.

"Летучие мыши всю жизнь здесь летали. И сейчас говорить, что они сюда какие-то там инопланетные прилетели и начинают захватывать нашу территорию, – это абсолютный бред. Потому что они никакого вреда и опасности для людей не представляют", – рассказал руководитель Kaz Eco Patrol Тимур Елеусизов.

Часто летучие мыши для зимовки выбирают чердаки высотных зданий и живут там колониями. По словам экологов, среди них можно встретить и малоизученный вид – азиатскую широкоушку, которая занесена в Красную книгу. Поэтому трогать, а тем более уничтожать этих животных ни в коем случае нельзя. Более того, плохое обращение с ними карается административным либо уголовным наказанием.

"Если жильцам не нравится соседство, то надо тогда предпринять меры в теплое время года, чтобы избежать, не допускать залета летучих мышей больше на эту территорию. Сейчас зима и просто некуда. Вы погубите всех. То есть ни в коем случае перемещать нельзя, лучше просто не мешать", – добавил заведующий лабораторией биоценологии и охотоведения РГП "Институт зоологии" Константин Плахов.

Как отмечают экологи, причиной регулярного появления в доме летучих мышей является их хорошая память, поскольку им свойственно возвращаться в места, где тепло, сухо, полумрак. Жильцы же считают, что причина кроется в ненадлежащем уходе за домом.

Однако эксперты утверждают, что бояться летучих мышей не стоит: для человека они безопасны. Вероятность того, что они заражены какой-либо инфекцией, – это один шанс на миллиард. Поэтому жильцам многоэтажки остается только привыкнуть и потерпеть их до весны.

Ранее мы писали, что в несколько квартир города Атырау залетели летучие мыши. Жильцы вызвали спасателей, которые помогли убрать из дома незваных гостей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005045-letuchie-myshi-oblyubovali-mnogoetazhku-v-almaty-video/