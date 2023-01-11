Движение на автодороге "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" перекрыли из-за непогоды

Машина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В связи с ухудшением погодных условий с вечера сегодняшнего дня временно закрыто движение для всех видов транспорта на участке автодороги "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос", передает пресс-служба ДЧС Алматинской области в Telegram-канале.

По сообщению Алматинского областного филиала ТОО "Казахавтодор", в связи с ухудшением погодных условий (сильный ветер, метель и нулевая видимость) движение для всех видов автотранспорта на участке автодороги республиканского значения "Алматы-Кокпек-Коктал-Хоргос" (132-230 км) временно закрыто с 19:30 11 января.

ДЧС Алматинской области просит граждан воздержаться от поездок на дальние расстояния, не пренебрегать SMS-сообщениями от службы 112, а также заранее корректировать свой маршрут.

Согласно прогнозу погоды, опубликованному на сайте РГП "Казгидромет", в ночь на 12 января в Алматинской области ожидается снег, температура составит 20-25 градусов мороза, скорость ветра - 9-14 м/c. Днем - без осадков, температура воздуха - 15-20 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2005018-dvizhenie-na-avtodoroge-almaty-kokpek-koktal-horgos-perekryli-iz-za-nepogody/