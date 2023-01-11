Десятки работников кондитерской фабрики в Алматы пригрозили массовым увольнением

Работники кондитерской фабрики. Кадр из видео: youtube.com/@newsKTK

Более 70 работников кондитерской фабрики в Алматы пригрозили массовым увольнением. Сотрудники утверждают, что им вовремя не платят зарплату, а также больничные и отпускные, передает сайт телеканала КТК.

Некоторые из выразивших возмущение уже написали заявления об уходе. На задержку зарплаты, а также на невыплату больничных и отпускных пожаловались водители, грузчики и кладовщики. Теперь они грозят начальству фабрики массовым уходом.

"Нам сказали, что не дадут зарплату за последние две недели. Еще есть фонд, который копится ежемесячно. За год это больше 100 тысяч, их отдают при увольнении. Тоже сказали, что не дадут. Вчера мы целый день ждали разъяснений. Никто не вышел. Нам не платят больничные, отпускные. Мы работаем в штате. Мы, водители, написали заявления на увольнение", — говорит водитель Ринат Сегезбаев.

Оказалось, что на складе фабрики недосчитались крупной партии. Речь идет о товаре на почти 40 миллионов тенге. По словам представителя компании, идет внутренняя проверка, поэтому выплаты и задерживают. Но работники, которым задержали выплаты, утверждают, что их вины тут нет.

"Подписи на больничных стоят, но они не оплачиваются. То же самое с отпускными. Нет бонусов, нет новогодней премии. Сейчас нечем платить за квартиру. Говорят, что зарплату задерживают из-за недостачи. Причину видят в грузчиках, водителях, людях со склада. Но они никого не поймали, нет никакого видео. При чем тут мы?" — возмутился один из сотрудников Садык Бекарыс.

Юрист компании подтвердил, что сумма недостачи действительно составляет почти 40 миллионов тенге. Но сотрудникам все равно обещано выплатить все деньги.

"Зарплату получили все, за исключением вот этих двух подразделений. Это склад и водители, потому что они материально ответственные лица за товар. У нас недостача. Сейчас у нас некоторые разбирательства: кто виноват и что делать? Поэтому мы зарплаты выплатим в любом случае. Выплачивать будут всем в любом случае", — сказал юрист Галымжан Елешев.

Елешев заявил, что не владеет информацией о том, выплатят ли уволившимся сотрудникам бонусы и прочие выплаты.

Источник: КТК

На сайте "Электронного правительства" говорится, что по нарушениям со стороны работодателя трудового законодательства, а именно по причине несвоевременных выплат заработной платы согласно статье 191 Трудового кодекса РК работник может обратиться с заявлением в местный орган по инспекции труда по месту расположения юридического лица.

Согласно статье 113 того же кодекса работодатель выплачивает работнику задолженность и пеню за период задержки платежа. Размер пени рассчитывается исходя из официальной ставки рефинансирования Нацбанка на день исполнения обязательств по выплате заработной платы и начисляется за каждый просроченный календарный день начиная со следующего дня, когда выплаты должны быть произведены, и заканчивается днем выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004879-desyatki-rabotnikov-konditerskoy-fabriki-v-almaty-prigrozili-massovym-uvolneniem/