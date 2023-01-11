Трасса в Алматинской области стала одной из самых опасных из-за гололеда

Гололед. Иллюстративное фото: LeManna/Getty Images

Водители сообщают о ежедневных авариях на трассе Алматы – Кунаев: малейшая невнимательность или резкое нажатие на тормоз может привести к плачевным последствиям, сообщает "Хабар 24".

Трасса Алматы-Кунаев превратилась в одну из самых опасных из-за гололеда - журналисты телеканала говорят, что бетон здесь словно каток.

Отмечается, что ежедневно из Алматы в Кунаев и обратно проезжает до 10 тыс. автомобилей. Водители обеспокоены содержанием дороги.

"Почти каждый день я вижу аварии. По-разному бывает. Посыпали бы если, было бы лучше. И когда снегопад, надо вовремя чистить его", — рассказал житель Алматинской области Владимир Нефеткин.

О ситуации на трассе рассказали в "КазАвтоЖол". В компании заверили, что регулярно очищают дороги от снега, посыпают ее специальными реагентами. На трассе Алматы – Кунаев, как заверили в компании, задействовано 15 единиц спецтехники.

"Там просто идет резкий перепад температуры. Дождь со снегом, потом… то есть, обрабатываем, но не всегда дает эффект, так как вот эти перепады температуры негативно отражаются на состоянии дорожного покрытия", — объяснил начальник отдела "Филиала дирекции платных автодорог" Тимур Алимов.

По информации корреспондентов, трасса Алматы – Кунаев ежегодно приносит больше миллиарда тенге. В "КазАвтоЖоле" отметили, что деньги идут на ремонт автотрасс, а также на их содержание и закуп техники.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004872-trassa-v-almatinskoy-oblasti-stala-odnoy-iz-samyh-opasnyh-iz-za-gololeda/