Страховать иностранные машины запретят казахстанцам

Машины. Иллюстративное фото: Alan Schein Photography/Getty Images

Страховать иностранные машины казахстанцам запретят с 12 января. Оформлять страховые полисы на иностранные авто смогут только граждане других государств, пишет Kolesa.kz.

Страховые полисы, оформленные до 12 января 2023 года, будут действительны до окончания срока, отметили корреспонденты.

Отмечается, что теперь передвигаться на автомобилях из других стран по страховке казахстанцы в дальнейшем больше не смогут.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам реализации отдельных поручений главы государства" был одобрен президентом и вступит в силу 12 января 2023 года.

Данный НПА регламентирует поправки в законы об обязательном страховании ГПО автовладельцев и "О дорожном движении".

В закон о страховании были внесены дополнения.

"Не допускается заключение договора обязательного страхования гражданско-правовой ответственности владельцев транспортных средств, не находящихся в международном движении на территории Республики Казахстан, за исключением транспортных средств, зарегистрированных (подлежащих государственной регистрации) в подразделениях уполномоченного органа по обеспечению безопасности дорожного движения", - говорится в новом пункте статьи 10 данного закона.

С 12 января находящимся в международном движении будет считаться автомобиль, который эксплуатируется иностранцем или лицом без гражданства, не имеющими вида на жительство в Казахстане, принадлежит физическому или юридическому лицу, имеющему постоянное место жительства или место нахождения вне РК, не зарегистрирован в РК, либо временно ввезен в Казахстан.

Отмечается, что такой автомобиль может находиться в РК до года с перерывом перед следующим ввозом не менее чем на 30 дней.

С 12 января 2023 года, чтобы получить страховой полис, машина должна либо стоять на казахстанском учете, либо принадлежать и управляться нерезидентом-иностранцем без вида на жительство.

Напомним, в декабре 2022 года в МВД рассказали, как в Казахстане легализовать иностранные авто, не состоящие на учете ни в одной стране.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004834-strahovat-inostrannye-mashiny-zapretyat-kazahstantsam/