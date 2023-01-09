Снизить цены на хадж для казахстанских паломников попросил глава ДУМК

Наурызбай кажы Таганулы и Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа. Фото: muftyat.kz

Председатель Духовного управления мусульман Казахстан встретился в Джидде с министром хаджа и умры Саудовской Аравии. Он озвучил предложения для создания более благоприятных условий для казахстанских паломников, сообщается на официальном сайте ДУМК.

Сообщается, что Верховный муфтий Казахстана Наурызбай кажы Таганулы и министр Тауфик ибн Фаузан ар-Рабиа обсудили вопросы качественной организации большого паломничества в этом году.

Так, Верховный муфтий предложил обратить внимание на фиксации стоимости авиаперевозок для паломников на приемлемом для населения уровне, обеспечить безопасность наших соотечественников, предоставить максимальные скидки на проживание в гостиницах, улучшить качество обслуживания, оптимизировать систему оплаты и так далее.

"Хвала Всевышнему, количество желающих совершить хадж в нашей стране увеличивается с каждым годом. Наша цель – организовать хадж-поездку на самом высоком уровне. Хадж-миссия Казахстана эффективно работает в этом направлении. У нас есть пожелание, чтобы вы по возможности снизили цены на услуги. Этот шаг станет большой поддержкой для наших паломников", — сказал он.

В свою очередь министр хаджа и умры Сайуовской Аравии заявил, что министерство будет оказывать максимальную поддержку казахстанским паломникам.

В завершение встречи стороны договорились об активизации двустороннего сотрудничества.

По данным ДУМК, в прошлом году совершить хадж приехало 4 тысячи казахстанцев.

Добавим, что хадж, как пишет сайт Medinaschool.org, – это паломничество мусульман, в которое входит посещение Мекки и Масджид аль-Харам, а также окрестностей Мекки, включающее посещение горы Арафат, долин Мина и Муздалифа в определенный промежуток времени по лунному календарю.

Паломничество в Мекку может быть малым (умра), которое совершается в любое время года, а также большим (хадж), то есть непосредственно в месяц Зуль-Хиджа.

Слово "хадж" в переводе с арабского языка на русский означает "намерение" или "стремление", "стремление к прославленному", а также "возобновление" и "возвращение".

Термином "хаджи" называют человека, который совершает или совершил хадж.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004681-snizit-tseny-na-hadzh-dlya-kazahstanskih-palomnikov-poprosil-glava-dumk/