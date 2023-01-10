"Сын расцвел": для продолжения лечения мальчику из Павлодара нужно 1,5 млн тенге

Олег. Фото: из личного архива

15-летний Олег Чукин из Павлодара после поставленной в детстве прививки замкнулся в себе. Однако родители приложили массу усилий, чтобы вернуть ребенка к привычной жизни. Несмотря на хорошие результаты, у него начали случаться приступы эпилепсии, что свело на нет все достижения. Теперь мальчику предстоит реабилитация, на которую у семьи не хватает средств, передает корреспондент NUR.KZ.

"Сын родился без осложнений и патологий, до двух лет развивался как обычный ребенок. В 1 год и 8 месяцев мы поставили последнюю прививку АКДС, а через несколько дней сын замкнулся в себе. Перестал разговаривать, смотрел только один отрывок мультфильма, к 5 годам начались замирания, гиперреактивность, неусидчивость.

К 6 годам, пройдя массу обследований и комиссий, мы получили инвалидность. Все эти годы мы лечили сына самостоятельно, водили к разным психотерапевтам, невропатологам, логопедам-дефектологам на кружки, массажи и разные секции", - рассказывает мама мальчика, Рената Чуклина.

По ее словам, у Олега были очень хорошие результаты, он начал разговаривать, играть с сестренкой, стал понимать окружающих. В 2019 году у него случился обширный приступ судорог, после которого ребенок вернулся почти в изначальное состояние.

Врачи поставили диагноз "судорожный синдром". Лекарства не помогали, состояние ухудшилось. К тому же ребенку добавили диагноз "лобная эпилепсия".

"После назначенного эпилептологом лечения приступы перешли в стадию ремиссии, однако ЭЭГ-мониторинг показал, что эпилептические волны никуда не исчезли. С 2019 года мы начали все сначала - стали восстанавливать все навыки ребенка, лечились, но результаты были минимальны.

В 2021 году благодаря неравнодушным гражданам мы съездили на реабилитацию в Омск в РЦ "Ангел". После прохождения 10-дневного курса результаты развития моего сына просто поразили: ушли дневные эпилептические волны, ребенок начал говорить много новых слов. Он выпрямился. Сын будто расцвел", - рассказала мама.

Сейчас Олег вновь нуждается в реабилитации. Стоимость двухнедельного курса составляет 1 520 000 тенге. Семье не под силу собрать такую сумму самостоятельно.

Реквизиты:

Kaspi: 4400 4301 8196 8618 (Renata Chuklina)

Номер, привязанный к карте: +77077593296

Halyk: 4405 6397 9298 4872

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004654-syn-rastsvel-dlya-prodolzheniya-lecheniya-malchiku-iz-pavlodara-nuzhno-15-mln-tenge/