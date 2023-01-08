Более 20 многоэтажек в Актобе остались без тепла в сильный мороз

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Жители ряда многоэтажных домов в Актобе пожаловались на отсутствие отопления в своих квартирах, в то время, когда на улице сильные морозы. Теплоснабжающая организация объяснила причину ЧП повреждением запорной арматуры.

Как пишет региональное издание "Диапазон", жители стали жаловаться на холод в квартирах вечером 7 января.

"Именно в этот вечер начал крепчать мороз и за ночь температура на улице упала до 26 градусов. Всю ночь нам говорили, что произошла авария, люди работают. Утром попытались включить отопление, но не получилось и теперь опять слили воду из отопительной системы", - рассказывают жители.

При этом, температура воздуха на улице за ночь опустилась до 26 градусов мороза.

Между тем, как сообщили в теплоснабжающей компании АО "Aqtobe su-energy group", ЧП связано с повреждением запорной арматуры по проспекту Абулхаир хана, 84, она требует срочной замены.

По информации компании, подача горячего водоснабжения и тепла ограничена по следующим адресам:

пр. Абулхаир хана 64, 66, 68, 70, 70/1, 72, 74, 76, 78, 80, 82, 84

ул. М.Оспанова 52, 52/2, 54А, 54Б, 54/1, 54/2, 57

ул. Алдиярова 2,6

ул. Г. Жубановой 50.

"Специалисты предприятия приступили к работе в теплокамере. После их завершения подача горячей воды и тепла будет возобновлена в штатном режиме", - говорится в сообщении компании.

Напомним, ночью 7 января на экибастузкой станции также произошла внештатная ситуация. На непродолжительное время была приостановлена работа водогрейных котлов и снижены параметры теплоснабжения города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004531-bolee-20-mnogoetazhek-v-aktobe-ostalis-bez-tepla-v-silnyy-moroz/