"Угрозы нет": в акимате ответили на сообщения о затоплении села в Актюбинской области

Село в Актюбинской области. Фото: facebook.com/yerzhan.baitanayev

Замруководителя Аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев на своей официальной странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что село Коптогай Уилского района затапливает дождевыми и талыми водами.

"Сегодня в социальных сетях была опубликована информация о том, что село Коптогай Уилского района затапливает дождевыми и талыми водами.

Касательно данной ситуации сообщаю следующее: в настоящее время ситуация в поселке стабильная, фактов и угрозы подтопления жилых домов нет", – написал в соцсети Байтанаев.

Он отметил, что в последние два дня на территории сельского округа интенсивно шел снег с дождем. В результате талая и дождевая вода со степи сошла в низменность.

"В целях предотвращения угрозы подтопления была организована работа волонтеров и специальной техники. Сейчас воды проходят через улицы села, их уровень незначительный. На месте находится аким района Аскар Казыбаев", – добавил чиновник.

Подчеркивается, что ситуация находится на контроле руководства области.

Село Коптогай на карте Казахстана. Скриншот: Google Maps

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004512-ugrozy-net-v-akimate-otvetili-na-soobscheniya-o-zatoplenii-sela-v-aktyubinskoy-oblasti/