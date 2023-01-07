"Угрозы нет": в акимате ответили на сообщения о затоплении села в Актюбинской области
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Замруководителя Аппарата акима Актюбинской области Ержан Байтанаев на своей официальной странице в Facebook прокомментировал информацию о том, что село Коптогай Уилского района затапливает дождевыми и талыми водами.
"Сегодня в социальных сетях была опубликована информация о том, что село Коптогай Уилского района затапливает дождевыми и талыми водами.
Касательно данной ситуации сообщаю следующее: в настоящее время ситуация в поселке стабильная, фактов и угрозы подтопления жилых домов нет", – написал в соцсети Байтанаев.
Он отметил, что в последние два дня на территории сельского округа интенсивно шел снег с дождем. В результате талая и дождевая вода со степи сошла в низменность.
"В целях предотвращения угрозы подтопления была организована работа волонтеров и специальной техники. Сейчас воды проходят через улицы села, их уровень незначительный. На месте находится аким района Аскар Казыбаев", – добавил чиновник.
Подчеркивается, что ситуация находится на контроле руководства области.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004512-ugrozy-net-v-akimate-otvetili-na-soobscheniya-o-zatoplenii-sela-v-aktyubinskoy-oblasti/