Касым-Жомарт Токаев. Фото: akorda.kz

Касым-Жомарт Токаев поздравил православных казахстанцев с Рождеством Христовым. Поздравление главы государства опубликовано на официальном сайте Акорды.

"Дорогие соотечественники!

Сердечно поздравляю всех православных граждан с Рождеством Христовым!

Этот светлый праздник дарит надежду и радость, освещает торжество добра и справедливости. В основе всех традиционных религий, и конечно, христианства, лежат такие фундаментальные ценности, как милосердие, сострадание, любовь к ближнему.

Высокие гуманистические идеалы глубоко укоренены в нашем обществе, служат нравственными ориентирами для людей разных конфессий и мировоззрений. Православие является неотъемлемой частью нашего бытия в рамках государства, служит укреплению общенационального единства, сохранению богатства многообразия культур и традиций.

Уверен, сплоченность и солидарность народа всегда будут гарантом стабильности и процветания, устойчивого движения нашей страны по пути всесторонних преобразований.

Желаю всем согражданам крепкого здоровья и успехов! Пусть в каждом доме царят счастье, мир и благополучие!" - говорится в тексте поздравления.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004479-tokaev-pozdravil-pravoslavnyh-kazahstantsev-s-rozhdestvom/