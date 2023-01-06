Редкую хищную птицу засняли в парке "Алтын-Емель" (фото, видео)

Кумай. Фото: Instagram/altynemel_np

На территории Государственного национального природного парка "Алтын-Емель" в Алматинской области удалось снять на фото и видео крупную хищную птицу Кумай. Кадры опубликовали в официальном Instagram-аккаунте Нацпарка.

Птицу удалось поймать в объектив камеры в ходе дежурства 5 января этого года. Это сделал начальник участка Илийского лесничества Дидар Базарбеков.

Птица сидела на горе Большой Калкан.

Специалисты отметили, что Кумай занесен в Красную книгу Казахстана.

Подчеркивается, что хищник обычно встречается одиночками или парами. Отличительная черта этих птиц в том, что они оседлые. Образованная пара Кумай сохраняется на много лет.

Размах крыльев достигает 3 м, а вес – 10 кг. Голова, шея покрыты белым пухом. Воротник в области шеи состоит из заостренных перьев коричневого цвета.

Верхняя часть тела имеет светло-серый окрас, подхвостье – белый, большое покрывающее крыло и направляющие перья – темно-коричневые.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004469-redkuyu-hischnuyu-ptitsu-zasnyali-v-parke-altyn-emel-foto-video/