Морозы пообещали в предстоящие выходные в Казахстане

Мороз. Иллюстративное фото: Catherine Falls Commercial / Getty Images

Синоптики рассказали о погоде в предстоящие выходные - в период с 7 по 9 января, как обещают специалисты, снегопады сменятся морозами, сообщается на официальном сайте РГП "Казгидромет".

По информации метеорологов, Атлантический циклон и связанные с ним атмосферные фронты, несущие осадки преимущественно в виде снега, продолжает медленно смещаться на восток, сохраняя неустойчивый характер погоды практический на всей территории страны, с которым сохраняются снегопады.

На востоке Казахстана пообещали сильный снег, а на юге осадки в виде дождя и снега, в горных районах – сильные осадки.

По территории республики прогнозируются метели, гололедные явления, на западе и юге – туманы.

Но уже 7 января, как отметили синоптики, с запада страны начнет смещаться холодный Арктический антициклон, с которым ожидается постепенное прекращение осадков и резкое понижение температуры воздуха на западе, затем и на остальной территории страны.

Столбики термометров опустятся:

на западе, в центре страны до 20-28 мороза;

на северо-западе, севере республики до 25-33 мороза;

на востоке до 5-13 мороза;

на юге страны до 0-10 мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004390-morozy-poobeschali-v-predstoyaschie-vyhodnye-v-kazahstane/