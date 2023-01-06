Плюсовую температуру пообещали в двух мегаполисах Казахстана

Лужи. Фото : NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в крупнейших городах Казахстана сегодня, 6 января. Актуальный прогноз опубликовали на официальном сайте РГП "Казгидромет".

Алматинцев ждет ясный день с небольшой переменной облачностью. В южной столице пообещали плюсовую температуру от 7 до 9 градусов днем. Скорость ветра прогнозируется на уровне 2-7 м/с.

В Астане в пятницу прогнозируют переменную облачность. Днем температура воздуха будет находиться на отметке в -1…-3 градуса. Скорость ветра в столице составит 5-10 м/с.

В Шымкенте сегодня тоже ожидается плюсовая температура - столбики термометров поднимутся до 6-8 градусов тепла. Синоптики пообещали в городе кратковременные осадки - дождь может смениться снегом. Скорость ветра в мегаполисе будет достигать 8-13 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004327-plyusovuyu-temperaturu-poobeschali-v-dvuh-megapolisah-kazahstana/