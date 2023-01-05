Лавину спустили на Шымбулаке

Лавина. Иллюстративное фото: ДЧС Алматинской области

На территории горнолыжного курорта "Шымбулак" произведен профилактический спуск лавин. Алматинцам напомнили о лавинной угрозе, сообщается в официальном Instagram-аккаунте ДЧС города.

Как уточнили в ведомстве сегодня, 5 января, профилактический спуск провели на лавиносборах "Талгарский перевал" и "Конус", это сделали при помощи пневматической пушки Avalancheur.

Сотрудники ГЛК "Шымбулак", а также ДЧС Алматы, "Казселезащиты" и "Казгидромета" сбросили более 500 кубометров снега, чтобы обеспечить безопасность для отдыхающих.

В ДЧС напомнили, что на автодорогах и различных маршрутах к БАО и Шымбулаку в настоящее время выставили блокпосты (дороги закрыты).

Как уточнили спасатели, по Алматинскому региону имеется 165 лавиноопасных участков, из них наибольшую опасность для жителей города и туристов представляют 18 лавиноопасных участков, расположенных в районе ВСК "Медеу", ГЛК "Шымбулак" и Большого алматинского озера.

Напомним, что лавина сошла на одну из трасс в ВКО.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004285-lavinu-spustili-na-shymbulake/