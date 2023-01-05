Левые повороты запретят на проспекте Рыскулова в Алматы

Знак. Фото: paula sierra/Getty Images

Управление городской мобильности Алматы предупредило жителей южной столицы об изменениях схемы движения на проспекте Рыскулова, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу акимата города.

В ведомстве сообщили, что с 5 января в целях обеспечения пропускной способности транспортных потоков и исключения конфликтных ситуаций в экспериментальном порядке будут исключены левые повороты на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Момышулы, при движении по проспекту Рыскулова в восточном и западном направлениях.

"Работы будут проводиться специалистами Управления городской мобильности совместно с уполномоченным органом по организации государственного контроля и надзора за дорожным движением и обеспечением его безопасности в лице Управления административной полиции департамента полиции Алматы", - говорится в сообщении.

Алматинцев предупредили, что до 1 марта текущего года специалистами будет производиться анализ пропускной способности транспортных средств на данном участке дороги, а также на светофорных объектах и разворотных местах, расположенных по проспекту Рыскулова и улицы Момышулы.

По результатам обследования и анализа будет приниматься дальнейшее решение.

Автолюбителей призвали заблаговременно координировать маршрут передвижения и неукоснительно соблюдать все требования ПДД.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004259-levye-povoroty-zapretyat-na-prospekte-ryskulova-v-almaty/