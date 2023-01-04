Кражи, пожары, пострадавшие от турбулентности: как прошли новогодние праздники в Алматы

Новый год в Алматы. Фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

О том, как прошли новогодние праздники у полиции, сотрудников скорой помощи и ДЧС в Алматы, рассказали представители ведомств во время брифинга на площадке РСК, передает корреспондент NUR.KZ.

В полиции сообщили, что криминогенная обстановка в городе была спокойной. Личный состав служб и подразделений ДП был переведен на усиленный вариант несения службы: было увеличено количество нарядов патрульной полиции, разработаны маршруты пешего патрулирования.

На особом внимании были объекты массового пребывания граждан, а также места проведения праздничных и зрелищных мероприятий.

"В результате принятых мер удалось не допустить совершение тяжких и особо тяжких преступлений. В основном преобладали кражи чужого имущества. С 31 декабря по 3 января в городе зарегистрировано 30 краж, 24 из них были раскрыты по горячим следам и в ходе оперативного сыска.

Вместе с тем, в эти дни в мегаполисе имели место два факта хулиганства, один грабеж. Подозреваемые были задержаны на месте преступления. Кроме того, выявлено два наркопреступления", - сообщил заместитель начальника Управления местной полицейской службы ДП города Алматы Диас Дуанбеков.

Чтобы в городе не возникли пожароопасные ситуации, ДЧС взяли на учет 72 новогодних елки, которые установлены в людных местах города. Елки обследованы на соответствие нормам требований пожарной безопасности.

Также взяты на учет 14 ледовых катков. Что касается пиротехники, то сотрудники ДЧС изъяли более 603 единиц пиротехнических изделий, не отвечающих нормам законодательства.

"Принятыми мерами удалось добиться снижения количества пожаров, случившихся от пиротехнических изделий, в три раза (по сравнению с прошлым годом - прим.ред.), зарегистрировано пять случаев пожаров, один из которых - по причине пиротехники", - сообщил начальник Управления государственного пожарного контроля ДЧС Алматы Данияр Жусупов.

При этом в прошлый Новый год случилось 10 пожаров, в этом году - всего 5. Из-за пиротехники в 2022 году зарегистрировано три пожара.

"Количество травмированных от использования пиротехнических изделий также снижено в три раза. За помощью в медицинские учреждения обратились 13 человек, трое из них - дети. Госпитализировано 11 человек. За аналогичный период прошлого года пострадали 39 человек, 29 из них - дети", - добавил Жусупов.

В службе скорой помощи отметили, что в эти дни работало 217 бригад. Ежедневно выполнялось около 3000 вызовов. Треть из них пришлась на острые инфекционные заболевания, половина из них - к детям.

"Около 10% вызовов были по поводу несчастных случаев: 26 - на ДТП, 21 пострадавший доставлен в стационары с травмами различной локализации", - рассказал заместитель директора Службы скорой медицинской помощи Алматы Андрей Ложкин.

Кроме того, врачам удалось трижды принять роды на дому, после чего мам с новорожденными доставили в роддома. Также Ложкин рассказал о пассажирах самолета, попавшего в зону сильной турбулентности во время выполнения рейса Ташкент-Алматы.

"Двоих пострадавших граждан Узбекистана бригады скорой медицинской помощи доставили в стационар с травмами головы и конечностей, трое отказались от осмотра", - заключил заместитель директора Службы скорой медицинской помощи.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004069-krazhi-pozhary-postradavshie-ot-turbulentnosti-kak-proshli-novogodnie-prazdniki-u-sluzhb-almaty/