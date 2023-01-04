Пропавшую в Алматинской области семью из семи человек нашли спасатели

Машина. Иллюстративное фото: pixabay.com

Семью из семи человек, которая 2 января выехала на машинах из Алматы в сторону плато Асы и не вернулась, нашли спасатели, передает официальный сайт Министерства по ЧС РК.

3 января в 20:30 со стороны Бартогайского водохранилища, не доезжая до обсерватории астрофизического института имени Фесенкова, обнаружили около 40 автомашин. Поиски проводились силами группы РОСО и оперативно-спасательного отряда Кунаева.

Общее число человек устанавливается. Пропавшая семья из семи человек находилась там же. По предварительной информации, пострадавших нет.

У многих машин отсутствовало топливо. Спасатели начали производить дозаправку автомашин и эвакуировать людей.

Напомним, что 2 января семья из семи человек - четверо мужчин, две женщины и ребенок - выехала из Алматы в сторону плато Асы на двух машинах и не вернулась. Сообщение об их пропаже поступило на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области 3 января в 08:00.

Пропавшие люди, несмотря на регулярные рекомендации МЧС, не уведомили областной ДЧС о планируемом туристическом маршруте.

В поисках задействовали дрон и высокопроходимую технику. Также известно, что поиски пропавших проводились силами департамента по ЧС, республиканского оперативно-спасательного отряда и местных исполнительных органов, полиции и волонтеров.

Кроме того, на 15:00 было запланировано привлечение воздушного судна. Но из-за погодных условий привлечь судно не представилось возможным.

ДЧС Алматинской области напоминает о мерах безопасности, которые следует соблюдать в походе:

для передвижения следует выбирать наиболее безопасный маршрут, даже если он длиннее;

перед началом движения нужно тщательно оценить возможные опасности, учитывать погодные условия и вероятность препятствий;

нужно быть готовым к неожиданностям и уметь распознавать приближающуюся опасность, предпринимая своевременные меры предосторожности;

передвигаться нужно только группой, не допуская ее разделения;

не стоит сокращать путь за счет безопасности;

не следует совершать переходы при плохой видимости (туман) или в темное время суток;

преодолевать опасные участки, реки с быстрым течением и трещины следует только при наличии надежной страховки;

опасные скалистые участки нужно преодолевать только в случае крайней необходимости, строго соблюдая правила безопасности и страховки;

избегать переходов по склонам и желобам со свободнолежащими камнями.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2004011-propavshuyu-v-almatinskoy-oblasti-semyu-iz-semi-chelovek-nashli-spasateli/