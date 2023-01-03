Семья из семи человек пропала на трассе в Алматинской области

Женщина с ребенком. Иллюстративное фото: pixabay.com

2 января из Алматы в сторону плато Асы выехала семья из семи человек на двух машинах. Никто из них домой не вернулся, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

Как сообщили в ведомстве, 3 января в 08:00 часов на пульт дежурной части ДЧС Алматинской области поступило сообщение о том, что в Енбекшиказахском районе в 80 км от села Шелик на Бортогайском водохранилище в горной местности потерялась семья из семи человек.

Днем ранее на двух автомобилях четверо мужчин, две женщины и ребенок выехали из Алматы в сторону плато Асы и не вернулись домой.

"Поиски потерявшихся людей проводятся силами департамента по ЧС, Республиканского оперативно-спасательного отряда, местных исполнительных органов и районного отдела полиции. В поисках задействован дрон", – сообщили в пресс-службе МЧС.

В 17:00 выехала вторая группа Республиканского оперативно-спасательного отряда для расширения зоны поиска. Задействованы снегоходы-болотоходы МАРШ (модель внедорожного транспортного средства – прим. ред).

Ранее в декабре три пастуха, которые отправились на поиски скота, пропали в степи в Улытауской области – отыскать мужчин удалось местным спасателям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2003998-semya-iz-semi-chelovek-propala-na-trasse-v-almatinskoy-oblasti/