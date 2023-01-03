Информацию о похищении подростка в Талдыкоргане прокомментировали в МВД

Подросток. Иллюстративное фото: pexels.com

МВД в своем официальном новостном Telegram-канале сообщает, что информация о похищении 15-летнего школьника в Талдыкоргане не подтвердилась. Подростка нашли и передали родителям.

По информации ведомства, 2 января в полицию Талдыкоргана поступило сообщение о похищении 15-летнего школьника.

"В заявлении указывалось, что несовершеннолетнего в одном из городских микрорайонов якобы насильно увели несколько взрослых мужчин, свидетелем чего оказалась его двоюродная сестра-ровесница", – говорится в сообщении.

Стражи порядка осмотрели ближайшие жилые массивы, проверили все строящиеся объекты города, а также просмотрели уличные камеры видеонаблюдения.

Также полицейские проверили версию о том, что подросток мог сам уйти из дома. В итоге данная версия подтвердилась после дополнительного опроса свидетельницы его "похищения".

Сотрудникам полиции удалось установить местонахождение школьника. Выяснилось, что он выехал к родственникам в город Саркан, где его и разыскали. Мальчика уже доставили в Талдыкорган и передали родителям.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003987-informatsiyu-o-pohischenii-podrostka-v-taldykorgane-prokommentirovali-v-mvd/