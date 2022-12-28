Какая погода будет в Казахстане в последние дни 2022 года

Зима. Иллюстративное фото: pixabay.com

Синоптики рассказали о том, какая погода ожидается в Казахстане в ближайшие три дня, 29-31 декабря, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана с прохождением атмосферных фронтальных разделов ожидается неустойчивый характер погоды.

По прогнозам специалистов, в последние дни 2022 года в стране пройдет снег, на юге, юго-западе страны - осадки в виде дождя и снега, там же ожидается метель.

На юге, юго-западе и западе синоптики прогнозируют гололед.

Резких изменений в температурном фоне, согласно прогнозу, не ожидается.

Отметим, что сегодня 28 декабря в Шымкенте плюсовая температура и дождь. А в Астане - снегопад и морозная погода.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003394-kakaya-pogoda-budet-v-kazahstane-v-poslednie-dni-2022-goda/