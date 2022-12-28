Дождь и снег пообещали в крупных городах Казахстана

Осадки. Иллюстративное фото: NUR.KZ/ Владимир Третьяков

Осадки в Астане и Шымкенте прогнозируют синоптики сегодня, 28 декабря. В Алматы ожидается плюсовая температура - актуальный прогноз опубликован на официальном сайте РГП "Казгидромет".

В южной столице Казахстана синоптики осадков не прогнозируют. Днем в Алматы ожидается +2…+4 градуса. Погода обещает быть практически безветренной – скорость ветра будет на уровне 0-5 м/с.

В Астане сегодня ожидаются осадки - временами возможен снег. Днем в столице ожидается -9…-11 градусов. Скорость ветра составит 2-7 м/с.

В Шымкенте синоптики прогнозируют дождь. В городе слегка похолодает - днем термометры покажут +6…+8 градусов. Скорость ветра в третьем мегаполисе Казахстана ожидается сегодня в районе 5-10 м/с.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003335-dozhd-i-sneg-poobeschali-v-krupnyh-gorodah-kazahstana/