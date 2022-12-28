"Дочь приходит – отмыть не можем": на угольные предприятия пожаловались карагандинцы

Уголь. Кадр из видео: Хабар 24

Жители одного из микрорайонов Караганды недовольны экологической обстановкой – они борются за исполнение экологических норм предприятиями, расположенными вблизи домов.

После жалоб карагандинцев проводятся проверки и даже налагаются штрафы, но ситуация не меняется, уверяют горожане. Степь, с их слов, покрывается черной угольной пылью, летом сквозь нее не разглядеть зелень, передает телеканал "Хабар 24".

"Угольные компании, которых, наверное, штук 10-15, находятся (неподалеку от наших домов – прим. ред.). И вот эти грузовые машины туда-сюда. Пыль, грязь. У них работают дробилки. Грохот. Снег черный. У меня дочь приходит со школы и мы ее отмыть не можем", – пожаловался карагандинец Евгений Медведев.

Пыль по поселку с угольных и шлаковых складов разносит ветер, а фракцию крупнее, как говорят журналисты, рассыпают грузовики. Дорога от обогатительной фабрики в город идет через весь поселок.

"Инициативная группа (была сформирована – прим. ред.), мы поехали непосредственно к руководству тупика угольного. Мы им говорили: "Не надо останавливать, работайте". Мы понимаем, каждый должен кормить свою семью. Закрывайте пологом, не перегружайте машины. Ездите аккуратно по улицам. Дети ходят", – рассказал житель Караганды Алимхан Ералиев.

Горожане пишут жалобы – летом департамент экологии провел проверку и выявил нарушения. Как оказалось, пылеподавление на предприятиях не проводится.

"Срок предписания истекает 31 декабря. Как только он истечет, департаментом будет оформлена внеплановая проверка и будут перепроверены, действительно ли предприятия устранили данные нарушения", – пояснил замглавы департамента Дархан Есжанов.

Если и на этот раз в работе угольных компаний будут обнаружены экологические нарушения, госинспекторы обещают подать в суд. В таком случае им может грозить приостановка работы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003347-doch-prihodit-otmyt-ne-mozhem-na-ugolnye-predpriyatiya-pozhalovalis-karagandintsy/