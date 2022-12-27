Глава Минтруда Тамара Дуйсенова: Следующий год тоже будет непростым

Люди. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

Глава Министерства труда и соцзащиты населения Тамара Дуйсенова рассказала, каким будет предстоящий год для жителей Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Тамара Дуйсенова сообщила, что уходящий год был непростым.

"Следующий год тоже будет непростым, но мы должны добиться всех поставленных целей", – добавила она.

При этом она отметила, что позитивным решением этого года является заморозка пенсионного возраста для женщин в 61 год.

По ее словам, ежегодно в Казахстане выходят на пенсию около 120 тысяч человек, из них примерно 50% - женщины.

Но с введением данной нормы на пенсию будут выходить уже 150-160 тысяч человек.

"Сегодня 2,2 миллиона пенсионеров, а с 2028 года - 2,5-2,6 миллиона человек. На 400 тысяч человек мы будем увеличиваться, за счет тех, которые достигают пенсионного возраста в целом, и плюс за счет людей, у которых приостанавливаются до 61 года", – резюмировала министр.

Вчера президент Касым-Жомарт Токаев подписал закон, который предусматривает установление пенсионного возраста для женщин до 2028 года на уровне 61 года, а также другие нормы.

Дело в том, что в 2021 году пенсионный возраст для мужчин составлял 63 года, для женщин - 60 лет. В соответствии со статьей 11 Закона РК "О пенсионном обеспечении в Республике Казахстан", пенсионный возраст для женщин должен был повышаться ежегодно на 6 месяцев в течение 10 лет до 2027 года. При этом действовал ряд исключений.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003256-glava-mintruda-tamara-duysenova-sleduyuschiy-god-tozhe-budet-neprostym/