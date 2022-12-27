Юрий Ильин о повышении зарплат сотрудникам МЧС: Можно сказать, мы "выбили" эти деньги

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В ходе интервью в рамках проекта NUR.KZ "Завтрак с министром" глава МЧС РК Юрий Ильин поделился подробностями, касающимися повышения зарплат его сотрудников.

"Честно говоря, этот вопрос – наша боль. Его решением мы занимаемся на протяжении длительного периода времени. Когда мы только начали поднимать этот вопрос около трех лет назад, заработная плата нашего сотрудника на первом году службы составляла 65000 тенге. Мы добились повышения до 110 000 тенге.

После этого мы неоднократно обращались в Министерство национальной экономики и Министерство финансов. Там нам отвечают: "Но мы ведь вам уже один раз повышали на 65%". Мы же говорим о том, что для молодого человека, который имеет семью и желание помогать обществу, 110 000 тенге – недостаточно. Тем более учитывая риски, с которыми он сталкивается при ликвидации ЧС", – сказал Ильин в ходе интервью.

Глава министерства также анонсировал поэтапное повышение зарплат сотрудников ведомства.

"Я докладывал главе государства, что на данный момент повышение окладов наших сотрудников – очень проблематичный вопрос. На данное время он проработан со всеми госорганами, служебная записка направлена на имя президента за подписью премьер-министра. Думаю, на днях должна выйти резолюция, которая получит поддержку. Поэтапно мы будем увеличивать денежное довольствие наших сотрудников, оно вырастет от 10 до 70%. Можно сказать, что мы "выбили" эти деньги", – поделился Ильин.

Вместе с тем глава МЧС считает, что на достигнутом останавливаться не стоит.

"Нам необходимо ежегодно или же на уровне инфляционных процессов, которые происходят в Казахстане, поэтапно проводить индексацию заработных плат. Кроме этого, нам удалось найти поддержку в вопросе надбавок за особые условия работы. Это риски при ликвидации последствий ЧС, работы в сложных погодных условиях, под водой, в горной местности. Плюс нельзя забывать о морально-психологических нагрузках, которые испытывают сотрудники МЧС. Мы выдвинули предложение ввести эту норму с 1 января 2023 года", – сообщил он.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003176-yuriy-ilin-o-povyshenii-zarplat-sotrudnikam-mchs-mozhno-skazat-my-vybili-eti-dengi/