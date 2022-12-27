Ильин о профилактике ЧС: Многие почему-то воспринимают рекомендации МЧС как угрозу

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

Министр по ЧС Республики Казахстан Юрий Ильин принял участие в проекте NUR.KZ "Завтрак с министром". В ходе интервью он ответил на вопрос о пожарах в жилых домах, которые учащаются с приходом отопительного сезона.

Юрий Ильин, отвечая на вопрос, в шутку предложил нестандартное решение.

"Многие общественные деятели, политики и простые обыватели очень часто задают вопрос: "А почему вы не работаете на профилактику пожаров в жилых домах?". Да, самое простое решение: можно построить возле каждого дома пожарную часть. Вы уходите на работу, ваши дети остаются одни, а пожарный заступает на ваше место. Он смотрит, чтобы они не баловались спичками, правильно топили печку, не залезали в электроприбор какими-то предметами. Вот тогда все будет хорошо.

Если серьезно, у нас в министерстве всего 30 000 пожарных спасателей. Естественно, охватить все 20 миллионов жителей Казахстана и научить всех, как правильно топить печь, невозможно. Я считаю, необходимо формировать в обществе культуру ответственности за те последствия, которые могут привести к трагедии. К слову, в некоторых странах оставление детей без надзора карается законом вплоть до лишения родительских прав. Это сурово? Да, но зато это дает возможность государству сделать так, чтобы подрастающее поколение было защищено", – сказал министр в ходе беседы.

Также глава МЧС высказался по поводу тех граждан, которые не соблюдают технику безопасности, а затем теряют свои дома из-за пожаров.

"Человек должен заботиться о безопасности в собственном доме самостоятельно. Согласитесь, это будет странно, если государство поменяет вам электропроводку в квартире, поставит заглушки на розетки, купит вам огнетушитель. Каждый должен начать с себя.

Кстати, МЧС совместно с органами социальной защиты взяло на контроль более 120 тысяч семей из группы риска: это многодетные семьи, инвалиды, а также люди, ведущие антисоциальный образ жизни. Мы проводим рейдовые мероприятия примерно с августа и весь отопительный сезон: обходим домовладения, проводим инструктаж, осматриваем печи. Мы даем рекомендации, чтобы люди сами могли приняли меры для обеспечения безопасности жилища.

Самое печальное – это то, что многие воспринимают эти рекомендации как угрозу и попросту не пускают наших сотрудников в дома. Хорошо, но тогда почему, если человек все знает и ему не нужны советы, у него в какой-то момент дом попросту сгорает? После этого он идет в акимат и просит построить ему новый. Это иждивенческая позиция, это неправильно", – подчеркнул Юрий Ильин.

Полную версию интервью читайте здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003168-ilin-o-profilaktike-chs-mnogie-pochemu-to-vosprinimayut-rekomendatsii-mchs-kak-ugrozu/