Почему в Казахстане каждое лето случаются крупные лесные пожары, объяснил глава МЧС

Юрий Ильин. Фото: NUR.KZ/Алена Бутенко

В интервью журналисту NUR.KZ в рамках проекта "Завтрак с министром" Юрий Ильин затронул тему лесных и степных пожаров, которые практически ежегодно случаются на территории страны.

"Начнем с того, что природные катастрофы в летний период характерны не только для Казахстана: есть примеры пожаров, которые ежегодно случаются в Греции, Турции, США, Австралии.

К сожалению, мы с вами живем в такое время, когда идут глобальные климатические изменения, то есть происходит постепенное повышение температурного фона", – пояснил глава МЧС.

Юрий Ильин подчеркнул, что люди сами во многих случаях становятся виновниками лесных и степных пожаров.

"Срабатывает в том числе и человеческий фактор. Люди выезжают на природу, оставляют после себя продукты жизнедеятельности, например, стеклянную или пластиковую тару. Попадание на нее солнечных лучей иногда может спровоцировать неконтролируемый очаг возгорания. Прибавим сюда ветровую нагрузку, а также позднее обнаружение и получим чрезвычайную ситуацию", – сказал руководитель ведомства.

Помимо этого, Юрий Ильин посетовал на то, что у большинства лесхозов в распоряжении имеется лишь устаревшая техника.

"В этом году нашему ведомству приходилось усиленно работать в связи с пожарами в Костанайской, Абайской, Восточно-Казахстанской, Жетысуской областях. МЧС привлекало к работе имеющееся у нас подразделение «Казавиаспас».

Буквально недавно была проведена межведомственная комиссия, на которой говорилось, что необходимо заблаговременно менять подходы к ликвидации пожаров. Это касается увеличения количества техники и ее модернизация в тех подразделениях, которые в первую очередь должны реагировать на возгорание. То есть речь идет о комитетах лесного хозяйства и лесхозах, создаваемых при акиматах: у них очень устаревшая техника. Соответствующие нормы не соблюдаются ввиду недостаточного финансирования. Эта проблема была ранее поднята и на уровне главы государства, и на уровне правительства. Думаю, поэтапно она должна решиться", – отметил Юрий Ильин.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003165-pochemu-v-kazahstane-kazhdoe-leto-sluchayutsya-krupnye-lesnye-pozhary-obyasnil-glava-mchs/