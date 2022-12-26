Опрос NUR.KZ: как часто вы делаете заказы в интернете

Онлайн-шопинг. Иллюстративное фото: pixabay.com

Недавно аналитики провели исследование и выяснили, что казахстанцы стали делать больше покупок в интернете. В числе лидеров среди товаров, покупаемых в интернете - одежда, обувь и продукты питания, передает корреспондент NUR.KZ.

Популярность онлайн-покупок сложно переоценить - благодаря развитию интернет-магазинов и маркетплейсов жителям Казахстана не приходится уделять долгие часы шопингу в офлайн-магазинах. Делать покупки теперь можно, буквально сидя на диване, экономя время, нервы, не простаивая в пробках - теперь за нас это делают многочисленные курьеры.

Тому способствовала и пандемия коронавируса, которая практически закрыла всех по домам. Тогда онлайн-заказы и доставка получили особое развитие.

Мы решили узнать у наших читателей: как часто вы делаете заказы в интернете? Насколько онлайн-шопинг удобен для вас?

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003052-opros-nurkz-kak-chasto-vy-delaete-zakazy-v-internete/