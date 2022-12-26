Обидчика многодетной матери задержали в Улытауской области

Многодетная мать и участковый. Фото: polisia.kz

В Улытауской области задержали обидчика многодетной матери. Женщина обратилась в полицию после того, как кто-то разбил заднее стекло ее автомобиля, передает информационный медиапортал МВД Polisia.kz.

В ОП Каражала поступило заявление от жительницы города. В нем она пояснила, что приехала на автомобиле в библиотеку, а после выхода из здания обнаружила, что заднее стекло ее машины разбито. Вокруг не было свидетелей, поэтому женщина отправилась в полицию.

На место происшествия выехал участковый инспектор Айдос Кенесов. Он опросил жителей, обошел близлежащие дома и посмотрел записи с камеры видеонаблюдения.

В итоге страж порядка установил 55-летнего подозреваемого. Мужчина признался, что находился в гостях, там же и выбросил из окна пустую бутылку из-под спиртного, которая угодила в машину. Теперь ему предстоит выплатить денежную компенсацию за разбитое стекло.

Многодетная мать выразила благодарность участковому инспектору.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003031-obidchika-mnogodetnoy-materi-zaderzhali-v-ulytauskoy-oblasti/