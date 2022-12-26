Нестабильную погоду прогнозируют синоптики в Казахстане

Снегопад. Иллюстративное фото: pexels.com

Прогноз погоды по Казахстану на 27-29 декабря опубликовали синоптики. В ближайшие дни в ряде регионов пройдут осадки, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу РГП "Казгидромет".

В ближайшие трое суток на большей части Казахстана, с прохождением атмосферных фронтальных разделов, ожидается неустойчивый характер погоды.

Местами пройдет снег; на юге, юго-западе страны - осадки в виде дождя и снега, низовая метель; на юге, юго-западе - гололед.

Синоптики отметили, что резких изменений в температурном фоне в эти дни не ожидается.

Напомним, что на 26 декабря в ряде регионов Казахстана из-за непогоды объявили штормовое предупреждение: на большей части страны ожидаются сильный ветер до 15-20 м/с и туман.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2003015-nestabilnuyu-pogodu-prognoziruyut-sinoptiki-v-kazahstane/