До 6 градусов тепла ожидается в одном из мегаполисов Казахстана

Девушка. Иллюстративное фото: pexels.com

Прогноз погоды на субботу, 24 декабря, в Астане, Алматы и Шымкенте озвучили синоптики. В одном из мегаполисов будет плюсовая температура. Информация опубликована на официальном сайте "Казгидромета".

В Астане 24 декабря ожидается снег. Температура воздуха днем: -4...-6 градусов. Скорость ветра: 9-14, ночью порывы 15-20 метров в секунду.

В Алматы в субботу осадков не прогнозируется, но возможна переменная облачность. Днем температура воздуха составит -2...-4 градуса. Скорость ветра: 0-5 метров в секунду.

В Шымкенте, по данным синоптиков, днем 24 декабря будет плюсовая температура. До +4...+6 градусов. Также ожидается переменная облачность. Скорость ветра: 2-7 метра в секунду.

Напомним, днем ранее в столице прогнозировали до 11 градусов мороза.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2002822-do-6-gradusov-tepla-ozhidaetsya-v-odnom-iz-megapolisov-kazahstana/